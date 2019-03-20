В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

Директор школы балета Lil Ballerine в Петроградском районе Петербурга Татьяна Колюшина прокомментировала РБК появившуюся ранее информацию о том, что дочь волейболиста «Зенита» Ореола Камехо забрали из школы из-за проявлений расизма.

Накануне портал Eurosport со ссылкой на пост жены волейболиста Присциллы Камехо в Instagram написал, что их дочь столкнулась с проявлениями расизма в балетной школе. Женщина отмечала, что директор предложил ей провести индивидуальное занятие «без объяснения причин». «А причина была: как оказалось, некоторые родители были против общения их детей с моей темнокожей малышкой», — добавляла она. Жена волейболиста рассказала, что ее дочь больше не посещает эту балетную школу.

«С моей стороны никаких агрессивных действий, агрессивных слов не было, я предложила дополнительный урок Оливии только потому, что ей нужно было время, чтобы адаптироваться к школе, к новым условиям, объяснить ей правила, как нужно себя вести на уроке, только поэтому», — пояснила Колюшина.

По ее словам, всего девочка посетила четыре занятия. Она добавила, что родители остальных учеников жаловались на поведение Оливии, которая нарушала дисциплину.

«На второй урок, когда они пришли, девочка не слушала преподавателя, не знала, что делать, не выполняла упражнения. Соответственно, в группе другие девочки тоже отвлекались. Мы предложили маме Оливии взять один дополнительный урок для того, чтобы найти контакт с преподавателем, чтобы объяснить правила поведения на уроке. Присцилла восприняла предложение нормально», — пояснила он.