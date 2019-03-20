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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

Директор школы балета Lil Ballerine в Петроградском районе Петербурга Татьяна Колюшина прокомментировала РБК появившуюся ранее информацию о том, что дочь волейболиста «Зенита» Ореола Камехо забрали из школы из-за проявлений расизма.

Накануне портал Eurosport со ссылкой на пост жены волейболиста Присциллы Камехо в Instagram написал, что их дочь столкнулась с проявлениями расизма в балетной школе. Женщина отмечала, что директор предложил ей провести индивидуальное занятие «без объяснения причин». «А причина была: как оказалось, некоторые родители были против общения их детей с моей темнокожей малышкой», — добавляла она. Жена волейболиста рассказала, что ее дочь больше не посещает эту балетную школу.

«С моей стороны никаких агрессивных действий, агрессивных слов не было, я предложила дополнительный урок Оливии только потому, что ей нужно было время, чтобы адаптироваться к школе, к новым условиям, объяснить ей правила, как нужно себя вести на уроке, только поэтому», — пояснила Колюшина.

По ее словам, всего девочка посетила четыре занятия. Она добавила, что родители остальных учеников жаловались на поведение Оливии, которая нарушала дисциплину.

«На второй урок, когда они пришли, девочка не слушала преподавателя, не знала, что делать, не выполняла упражнения. Соответственно, в группе другие девочки тоже отвлекались. Мы предложили маме Оливии взять один дополнительный урок для того, чтобы найти контакт с преподавателем, чтобы объяснить правила поведения на уроке. Присцилла восприняла предложение нормально», — пояснила он.

По словам Колюшиной, когда Оливия пришла на четвертый урок, с бабушкой одной из девочек возникло недопонимание. Подробностей инцидента Колюшина не смогла уточнить. Директор школы заявила, что пыталась связаться с Прициллой после ее публикации в Instagram. «Она не ответила на это мое обращение», — сообщила директор, отметив, что девочку из школы забрали.

В разговоре с РБК бабушка одной из учениц балетной школы Надежда заявила, что проявления расизма не было, были претензии к дисциплине. «Резко упала дисциплина у детей. Мой ребенок отвлекается, попробуйте объяснить ребенку, что одному можно бегать, а другому нельзя. О каком расизме идет речь? Это же дети», — сказала она.

В пресс-службе волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) сообщили РБК, что клубу известно про ситуацию с балетной школой, отметив, что пока ситуацию не комментируют.

Теги: «Зенит», балет, волейбол
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