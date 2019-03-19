Госдума приняла во втором чтении проект о доплатах малоимущим пенсионерам

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,32 -0,05 EUR Бирж. 73,01 0,03 Brent 67,96 0,70% USD Нал. 64,83 63,99 EUR Нал. 73,56 72,67 USD ЦБ 64,67 -0,75 EUR ЦБ 73,36 -0,71 EUR/USD 1,1350 0,0008 BTC/USD Бирж. 4 074,00 0,40 IMOEX 2 495,39 0,47% RTSI 1 222,21 0,73% DJIA 25 914,10 0,25% Nasdaq 7 714,48 0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 64,32 (-0,35) Quote, 15:36
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 73 (-0,36) Quote, 15:36
Как технологии позволяют снизить риск онкозаболеваний РБК и Philips, 15:38 Почему в интернете стали все чаще обижаться на бренды Стиль, 15:36 Сырьевая биржа в Петербурге приостановила торги из-за визита силовиков Бизнес, 15:31 Российских биатлонистов отправили на этап КМ на автобусе ради экономии Спорт, 15:30 Выручка МТС выросла рекордными темпами на фоне сокращения числа абонентов Технологии и медиа, 15:29 Медведев поручил проиндексировать зарплаты бюджетников с октября Экономика, 15:29 Госдума приняла во втором чтении проект о доплатах малоимущим пенсионерам Общество, 15:25 Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу Общество, 15:24 Чайка заявил о многочисленных случаях избиения заключенных в колониях Общество, 15:11 Греф согласился остаться на посту главы Сбербанка Финансы, 15:11 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 15:07 ФАС не смогла доказать сговор Минздрава и «Р-Фарма» Алексея Репика Общество, 15:05 В Москве бизнесмен осужден на 2,5 года за гибель 12 человек при пожаре Общество, 15:03 Чиновник назвал аферой ситуацию с травлей девочки из-за письма Путину Общество, 14:51
Общество ,  
0 
Госдума приняла во втором чтении проект о доплатах малоимущим пенсионерам

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки к закону «О государственной социальной помощи», которые подразумевают доплату малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предлагает при подсчете общего материального обеспечения пенсионера исключать из него сумму индексации пенсий, а также выплачивать ее сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе его проживания. Суммы индексации будут учитываться при пересмотре размера доплаты к пенсии из-за изменения прожиточного минимума пенсионера. «При этом в следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера», — говорится в документе.

Согласно поправкам, получателю социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечена выплата сумм индексаций сверх установленного в конкретном регионе прожиточного минимума пенсионера, отмечают парламентарии.

Во втором чтении депутаты рекомендовали принять поправку о единой методике расчета прожиточного минимума при формировании пенсий малообеспеченным пенсионерам.

Политика
Путин поручил индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, цель законопроекта — «поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж или работали там, где была очень маленькая заработная плата».

Социальную доплату к пенсии получают все неработающие пенсионеры, чьи доходы не дотягивают до прожиточного уровня пенсионера в регионе. В 2018 году прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России составил 8726 руб. На 2019 год его размер установлен на уровне 8846 руб.

Теги: пенсии, индексация, прожиточный минимум
Материалы по теме
Госдума приняла в первом чтении закон о перерасчете соцдоплат к пенсии
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий 5 марта
Общество
Комиссия кабмина одобрила индексацию пенсий сверх прожиточного минимума
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter