Госдума приняла во втором чтении проект о доплатах малоимущим пенсионерам

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки к закону «О государственной социальной помощи», которые подразумевают доплату малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предлагает при подсчете общего материального обеспечения пенсионера исключать из него сумму индексации пенсий, а также выплачивать ее сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе его проживания. Суммы индексации будут учитываться при пересмотре размера доплаты к пенсии из-за изменения прожиточного минимума пенсионера. «При этом в следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера», — говорится в документе.

Согласно поправкам, получателю социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечена выплата сумм индексаций сверх установленного в конкретном регионе прожиточного минимума пенсионера, отмечают парламентарии.

Во втором чтении депутаты рекомендовали принять поправку о единой методике расчета прожиточного минимума при формировании пенсий малообеспеченным пенсионерам.