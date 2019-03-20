Новак заявил о перераспределении обязанностей замминистра Минэнерго

Обязанности между заместителями министра энергетики России в ближайшее время будут перераспределены после ухода из Минэнерго первого замглавы Алексея Текслера на новую должность. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

«В ближайшее время будет произведено перераспределение обязанностей между заместителями министра энергетики Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, поступившем в распоряжение РБК.

По словам Новака, Текслер за время работы в Минэнерго России «внес большой вклад в развитие ТЭК, зарекомендовал себя как ответственный и преданный своему делу профессионал». Также последние несколько месяцев Текслер курировал электроэнергетическую. Глава Минэнерго пожелал Текслеру успехов на новой должности.

19 марта президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполнять обязанности главы региона первого замминистра энергетики Алексея Текслера.