Минобороны опубликовало видео сопровождения борта с Шойгу над Сирией

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлены российские истребители Су-35С, сопровождающие борт министра обороны Сергея Шойгу над территорией Сирии. Фрагмент записи размещен в аккаунте ведомства в Twitter.

Отмечается, что самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим.

С рабочей поездкой в Арабскую Республику глава российского военного ведомства приехал по поручению президента, сообщали ранее в Минобороны. В ведомстве отмечали, что министр совершил поездку в Сирию по поручению российского президента Владимира Путина. В рамках визита Сергей Шойгу передал президенту Сирии Башару Асаду послание от Путина.

В ходе встречи Асад отмечал, что «российско-сирийская координация остается на высоком уровне во всех областях» и является «решающими фактором стойкости Сирии перед лицом терроризма». В ответ на это заявление Шойгу пообещал Асаду наряду с сирийской правительственной армией продолжать бороться с боевиками в Арабской Республике.