Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил премию BraVo

Постановку «Нуреев» Кирилла Серебренникова признали балетом года по версии премии «BraVo». Награду принял исполнитель заглавной партии в постановке Владислав Лантратов, а вручила ее британская актриса русского происхождения Хелен Миррен, сообщает ТАСС.

«Я взял с собой программку с премьеры. Я хочу назвать те имена, без которых это событие не состоялось бы: Илья Демуцкий, Юрий Посохов и Кирилл Серебренников», — сказал Лантратов. Он также выразил слова благодарности генеральному директору ГАБТ Владимиру Урину и попечителям театра.

Премьера балета «Нуреев» в хореографии Юрия Посохова на музыку Ильи Демуцкого состоялась 9 декабря 2017 года на Исторической сцене Большого театра. В июне 2018 года постановка была удостоена премии «Бенуа де ла данс».

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении государственных средств, выделявшихся в виде субсидий на работу «Седьмой студии», которую основал режиссер.