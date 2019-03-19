Минтранс предложил обнулить НДС на все авиаперевозки по стране

Минтранс предложил обнулить НДС на все авиаперевозки по стране

​Министерство транспорта представило Министерству финансов предложение, согласно которому на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, будет обнулен налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Минтранс представил в Минфин России предложения по системным мерам, направленным на поддержание стабильного функционирования отрасли пассажирских авиаперевозок и недопущение роста тарифов», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Минтрансе, среди возможных мер — обнуление ставки НДС на все внутренние перевозки, в том числе рейсы в Москву, в увязке с повышением уровня возмещения авиакомпаниям суммы акциза на авиационное топливо.

В министерстве подчеркнули, что подобные меры направлены на улучшение экономических условий, в которых работают авиаперевозчики, и на предотвращение роста тарифов.