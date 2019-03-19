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В Сети появилось видео взрыва метеорита рядом с Камчаткой

В интернете опубликована видеозапись полета метеорита, который взорвался в атмосфере близ побережья полуострова Камчатка.

На кадрах виден дымный след, оставшийся от полета метеорита. На приближенных фрагментах записи можно увидеть момент взрыва метеорита при входе в атмосферу.

Технологии и медиа
NASA сообщило о взрыве метеорита в районе Камчатки

О взрыве метеорита недалеко от Камчатки стало известно 18 марта. В NASA сообщили, что взрыв произошел в 25,6 км над Беринговым морем 18 декабря прошлого года.

Астероид вошел в атмосферу со скоростью 32 км/с и взорвался над поверхностью с мощностью 173 килотонны. Как сообщила телерадиовещательная компания Би-би-си, этот взрыв метеорита стал вторым по мощности за последние 30 лет, его сила в десять раз превысила взрыв атомной бомбы, которая была сброшена на японский город Хиросима 6 августа 1945 года.

Теги: метеорит, Камчатка, видеозапись
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