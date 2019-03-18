NASA сообщило о взрыве метеорита в районе Камчатки

В атмосфере близ побережья Камчатки взорвался метеорит, сообщает Би-би-си со ссылкой данные NASA.

Взрыв произошел в 25,6 км над Беринговым морем 18 декабря 2018 года. Астероид вошел в атмосферу со скоростью 32 км/с и взорвался над поверхностью с мощностью 173 килотонны.

Как отмечает агентство, это был второй по мощности взрыв метеорита за последние 30 лет, его мощность в 10 раз превысила взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

«Выделение энергии составило 40% от челябинского метеорита, однако это произошло над Беринговым морем, поэтому эффект был не таким», — сказала руководитель программы наблюдения за околоземными объектами Келли Фаст.

Взрыв был зафиксирован военными спутниками, которые передали информацию NASA. По данным экспертов NASA, в том районе проходят маршруты многих авиарейсов, поэтому устанавливается, видел ли взрыв кто-то из пилотов.