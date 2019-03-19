Союз кинематографистов назвал дату прощания с Марленом Хуциевым

Прощание с режиссером Марленом Хуциевым, который скончался утром 19 марта, пройдет в четверг, 21 марта, в Доме кино в Москве. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что отпевание пройдет 20 марта в 18:30 мск в храме Святого великомученика Георгия Победоносца на Большой Грузинской улице.

«Прощание состоится 21 марта в 11:00 мск в большом зале Центрального дома кинематографистов», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя союза Клим Лаврентьев в разговоре с РБК сказал, что место похорон режиссера пока точно не определено.