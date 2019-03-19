Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу

Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд отказал в удовлетворении исковых требований», — сказали в пресс-службе.

Податель иска добивался принесения публичных извинений и выплаты компенсации морального вреда в размере 200 тыс. руб., сообщает ТАСС.

Поводом для иска, принятого к рассмотрению в феврале 2019 года, стала публикация на странице Reebok Russia (бренд Reebok принадлежит концерну Adidas) в сети Instagram подборки фотографий со слоганами под общим названием «Ни в какие рамки». Среди них оказалась и фотография со слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», вызвавшим бурное обсуждение в социальных сетях. Позднее фотография была удалена.

Представитель Rebook Дэн Сарро в ответ на запрос РБК объяснил удаление фотографии со спорным слоганом ее несоответствием стандартам бренда.