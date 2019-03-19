В ОСК уточнили сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонт и модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» будут завершены в 2021 году. Об этом сообщил ​президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает корреспондент РБК.

«У нас готов план, который обеспечит ремонт и модернизацию корабля в 2021 году. Возможно, уйдем вправо на два-четыре месяца», — сказал Рахманов. По его словам, суть плана — в модернизации мощностей на судоремонтном заводе в Мурманске, где находится авианосец.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в феврале 2017 года прибыл на ремонт в Североморск из Средиземного моря, где против боевиков в Сирии применялись его палубные истребители. Сообщалось, что во время похода авианосец​ потерял два истребителя — аварии с ними произошли при заходе на посадку, пилоты катапультировались.

После этого, осенью 2018 года, в плавучем доке на принадлежащем «Роснефти» 82-м судоремонтном заводе, где крейсер находился на ремонте, произошла авария. Из-за этого на палубу авианосца упал 70-тонный башенный кран, один человек погиб, а «Адмирал Кузнецов» получил новые повреждения. Впоследствии сообщалось, что модернизация и ремонт авианосца будут завершены в 2022 году. Общая сумма ремонта оценивалась в 40 млрд руб. Сейчас «Адмирал Кузнецов» проходит модернизацию на заводе «Звездочки», который входит в ОСК.​