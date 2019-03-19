В ОСК уточнили сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,31 -0,06 EUR Бирж. 73,01 0,03 Brent 68,06 0,84% USD Нал. 64,80 63,97 EUR Нал. 73,55 72,72 USD ЦБ 64,67 -0,75 EUR ЦБ 73,36 -0,71 EUR/USD 1,1352 0,0010 BTC/USD Бирж. 4 078,10 4,50 IMOEX 2 494,18 0,42% RTSI 1 221,90 0,70% DJIA 25 914,10 0,25% Nasdaq 7 714,48 0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 64,67 (-0,75) Quote, 18 мар, 13:53
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 73,36 (-0,71) Quote, 18 мар, 13:53
Основатель PapaJobs — о стартапе, дресс-коде и «счастливом» чек-листе РБК и Dockers, 14:40 9 актеров, которые стали хорошими режиссерами Спецпроект РБК PINK, 14:35 «Ипотечные каникулы» предложили распространить на уже взятые кредиты Финансы, 14:27 Чайка связал рост числа нарушений в работе СК с «убаюкиванием» прокуроров Общество, 14:26 В ОСК уточнили сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» Общество, 14:25 Ордер на старт: что будет с курсом биткоина в ближайшее время Крипто, 14:20 Путин назвал недопустимым безосновательное продление ареста бизнесменов Политика, 14:20 Минфин анонсировал сокращение госслужащих ради повышения зарплат Экономика, 14:19 5 причин попробовать растительное молоко РБК и Alpro, 14:08 Как выглядит усадьба российского мореплавателя, которую продают в Эстонии Недвижимость, 13:59  Полиция опровергла освобождение двух человек по делу о стрельбе в Утрехте Общество, 13:57 Акции «Черкизово» упали в цене на 14% после новостей о SPO Бизнес, 13:56 Структуры Абрамовича и его партнеров продали акции Evraz на £151 млн Бизнес, 13:55 ЦОДД рекомендовал водителям не менять зимнюю резину до середины апреля Общество, 13:49
Авария с «Адмиралом Кузнецовым» ,  
0 
В ОСК уточнили сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонт и модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» будут завершены в 2021 году. Об этом сообщил ​президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает корреспондент РБК.

«У нас готов план, который обеспечит ремонт и модернизацию корабля в 2021 году. Возможно, уйдем вправо на два-четыре месяца», — сказал Рахманов. По его словам, суть плана — в модернизации мощностей на судоремонтном заводе в Мурманске, где находится авианосец.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в феврале 2017 года прибыл на ремонт в Североморск из Средиземного моря, где против боевиков в Сирии применялись его палубные истребители. Сообщалось, что во время похода авианосец​ потерял два истребителя — аварии с ними произошли при заходе на посадку, пилоты катапультировались.

После этого, осенью 2018 года, в плавучем доке на принадлежащем «Роснефти» 82-м судоремонтном заводе, где крейсер находился на ремонте, произошла авария. Из-за этого на палубу авианосца упал 70-тонный башенный кран, один человек погиб, а «Адмирал Кузнецов» получил новые повреждения. Впоследствии сообщалось, что модернизация и ремонт авианосца будут завершены в 2022 году. Общая сумма ремонта оценивалась в 40 млрд руб. Сейчас «Адмирал Кузнецов» проходит модернизацию на заводе «Звездочки», который входит в ОСК.​

Теги: «Адмирал Кузнецов», модернизация
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов»
Политика
С авианосца «Адмирал Кузнецов» убрали упавший на него осенью кран
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter