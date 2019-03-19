Три человека погибли из-за наводнения в Небраске

По меньшей мере три человека погибли в результате наводнения в американском штате Небраска, сообщают телеканал ABC News и агентство Associated Press.

Как уточняет AP, мужчина захлебнулся в машине, которую снесло потоком воды в кювет. Еще один житель штата погиб при обрушении моста во время попытки помочь застрявшим автомобилистам. Кроме того, среди погибших есть 80-летняя женщина.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям, более сотни человек удалось спасти, более 870 жителей штата эвакуировали и разместили во временных убежищах.

В связи с наводнением в 74 городах и 65 округах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается в Twitter ведомства.