Венесуэльский генерал признал Гуаидо временным президентом

Венесуэльский генерал Карлос Ротондаро признал лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом страны. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NTN24.

«В 1987 году я дал клятву защищать и отдать свою жизнь за страну. Эта клятва не включала защиту правительства некомпетентных и коррумпированных людей», — сказал он.

Он добавил, что продолжает придерживаться тех же принципов. Генерал заявил, что признает Гуаидо и не является предателем, так как он остается верным своей стране.

​Телеканал отмечает, что Ротондаро находится в Колумбии, где он запросил политическое убежище.