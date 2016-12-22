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В Минобороны рассказали об индексации зарплат и пенсий военных
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В Минобороны рассказали об индексации зарплат и пенсий военных
Экономика, 06:34
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В Минобороны рассказали об индексации зарплат и пенсий военных

В 2019 году зарплаты и пенсии военных будут проиндексированы на 4,3%, в 2020 году — на 3,8% и на 4% в 2021 году. Об этом сообщила замминистра обороны России Татьяна Шевцова в интервью газете «Красная звезда». Она напомнила, что с января 2018 года оклады военных были увеличены на 4%.

По словам Шевцовой, с января 2012 года была введена новая система денежного довольствия военнослужащих, благодаря чему зарплаты выросли в 2,5 — 3 раза. При этом зарплаты военных не индексировались до января 2018 года.

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«Нам удавалось удерживать средний размер армейской «зарплаты» на уровне ведущих отраслей экономики за счет проведения сбалансированной кадровой политики, оптимизации структуры и численности Вооруженных сил, введения ряда стимулирующих ежемесячных надбавок и системы премирования», — подчеркнула замминистра.

Шевцова добавила, что все военные были переведены на расчеты с использованием карт российской платежной системы «Мир».

Теги: Минобороны , Зарплаты , Пенсии , индексация
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