В Москве отпустили арестованного из-за покупки бытовой химии американца

Солнцевский суд Москвы освободил из СИЗО американца ​Гейлена Грандстаффа, которого арестовали в 2017 году по делу о контрабанде психотропных веществ после покупки чистящего средства и пептидов через интернет. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

«В соответствии со статьей 237 УПК РФ («Возвращение уголовного дела прокурору») суд вернул дело в прокуратуру и отменил избранную меру пресечения», — сказал он.

«РИА Новости» со ссылкой на судью сообщает, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями. В нем не указали точные дату и время совершения правонарушения. Правоохранительные органы также не изъяли компьютер, через который американец совершил покупку.

В материалах суда говорится, что Грандстафф планировал незаконно приобрести наркотики и использовать их «при занятии спортом» летом 2017 года. Для этого он заказал жидкость, в которой содержался гамма-бутиролактон в крупном размере. Это вещество внесено в список запрещенных на территории России. Грандстафф не признал свою вину.

В августе 2018 года об аресте Грандстаффа рассказала его супруга Анна Грандстафф. Она отмечала, что они купили в китайском интернет-магазине пептиды для регенерации клеток и чистящее средство для металла. В результате против американца возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ). При этом его супруга сообщала, что ее муж страдает хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта — болезнью Крона. Для борьбы с ним он принимает пептидные препараты.