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Би-би-си сообщила про арест американца из-за покупки бытовой химии
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Би-би-си сообщила про арест американца из-за покупки бытовой химии
Общество, 21:29
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Би-би-си сообщила про арест американца из-за покупки бытовой химии

​Проживающего в России американца Гейлена Грандстаффа арестовали за контрабанду наркотиков, после того как таможня обнаружила запрещенные вещества в бытовой химии, которую он купил в интернет-магазине, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на супругу обвиняемого, Анну Грандстафф.

По ее словам, они с мужем заказали в китайском интернет-магазине пептиды для регенерации клеток и чистящее средство для металла в июле 2017 года. Однако в коробке, которую доставил курьер в их квартиру в Москве, оказались две бутылки минеральной воды и журнал «Таможня». Позднее выяснилось, что курьер был переодетым сотрудником таможни, участвовавшим в операции «Контролируемая доставка».

В тот же день к ним пришли сотрудники таможни, несколько свидетелей и адвокат, а Грандстафф получил постановление об уголовном деле. В заказанных им товарах обнаружили гамма-бутиролактон, который внесен в список запрещенных на территории России препаратов из-за того, что данное вещество можно использовать для производства наркотиков.

По словам супруги арестованного, Грандстафф страдает хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта — болезнью Крона, для борьбы с которым он принимает пептиды. Жена Грандстаффа добавила, что, по версии обвинения, он купил запрещенное вещество не для производства наркотиков, а для «повышения мышечной массы организма».

Она также рассказала, что с 24 июля ей запретили свидания и телефонные звонки мужу, так как она проходит свидетелем по делу против него. Адвокат американца Антон Омельченко заявил, что в действиях Грандстаффа не было преступного умысла — он не обсуждал с продавцом состав вещества, которое заказал.

«Если бы он заказал непосредственно это вещество, тогда возникает вопрос, для чего он его заказал. Если человек действительно не знал ничего про это вещество, то он является невиновным», — считает защитник.

По ч. 3 ст. 229.1 УК России (контрабанда психотропных средств в крупном размере) Грандстафф может получить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Теги: американец , арест , наркотики
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