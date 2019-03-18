Из квартиры в Москве похитили сейф с ценностями на 1,6 млн руб.

Из квартиры в Москве похитили сейф с ценностями на 1,6 млн руб.

Из квартиры на юго-востоке Москвы похитили сейф с ценностями на 1,6 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Информация о совершенном преступлении поступила в полицию 16 марта. В 21:10 мск неизвестный отжал окно балкона и проник в квартиру, расположенную на втором этаже одного из домов по улице Юных Ленинцев. Он похитил металлический сейф, в котором были ​$500, документы, золотые ювелирные изделия, швейцарские часы. После этого злоумышленник скрылся.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 158 УК (кража).

Ранее в марте из квартиры на западе Москвы похитили 4,2 млн руб. Как заявили в полиции, злоумышленник подобрал ключ к двери квартиры на Веерной улице и украл оттуда деньги. По данным источников ТАСС и РЕН ТВ, потерпевший — рэпер Bahh Tee (Бахтияр Алиев). По факту произошедшего было возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).