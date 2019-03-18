Познер стал лицом Альфа-банка вместо Дудя

Журналист Владимир Познер стал новым лицом Альфа-банка вместо журналиста Юрия Дудя. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении кредитной организации.

Познер стал эксклюзивным лицом имиджевой кампании банка, актер Александр Петров — рекламным лицом сервисов банка.

Новая рекламная кампания банка под слоганом «банк класса А» стартует в понедельник, 18 марта.​ «Владимир Познер и Александр Петров — давние клиенты Альфа-банка, которые активно и придирчиво пользуются нашими сервисами», — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу банка Алексея Гиязова. Финансовая сторона соглашения не разглашается.

В 2018 году лицом банка был Юрий Дудь. «Очевидно, что это одна из самых запоминающихся медиаперсон с высоким уровнем профессионализма», — говорил представитель пресс-службы кредитной организации. Кроме того, банк также представлял аргентинский футболист Лионель Месси.