В Саратове возбудили дело из-за ранения школьника на уроке ОБЖ

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении школьного преподавателя предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), на уроке которого один из учеников ранил одноклассника. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, 4 марта на уроке шестиклассники в присутствии педагога «в нарушение утвержденной учебной программы и учебного плана» стреляли из пневматической винтовки. Один из учеников случайно выстрелил в другого, тот был ранен в область нижней челюсти. Пострадавшего 12-летнего подростка отправили в одну из больниц города, где медики извлекли пулю.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей).

В январе в подмосковных Мытищах 13-летняя девочка случайно нажала на курок травматического пистолета при попытке сделать селфи с оружием. В результате выстрела она получила ранение с переломом нижней челюсти. ​

