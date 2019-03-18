Общество , 11:16
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В телецентр на Шаболовке поступило сообщение о минировании
В телевизионный и радиовещательный центр на Шаболовке в Москве поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На электронную почту в адрес Шаболовки, 37 пришла угроза», — сказал собеседник «РИА Новости». Он добавил, что людей пока не эвакуируют.
По данным ТАСС, также поступила информация о минировании одного из съемочных павильонов на улице Правды. Оба здания проверяют полицейские и кинологи.
Ранее 18 марта неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино». Взрывных устройств в здании не нашли.