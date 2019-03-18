Кардиологи сочли опасными лекарства от высокого давления

Лекарственные препараты, используемые при высоком давлении и стенокардии, могут вызвать риск внезапной остановки сердца. Об этом говорится в сообщении Европейского общества кардиологов, опубликованном на сайте EurekAlert.

Кардиологи ссылаются на результаты исследования, которое было представлено на конференции Европейской ассоциации сердечного ритма (EHRA). Эксперты изучали лекарства, содержащие нифедипин и амлодипин, которые используются многими врачами при лечении.

Выяснилось, что высокая доза нифедипина может быть связана с риском внезапной остановки сердца, в то время как амлодипин безопасен, заявил кардиолог из Академического медицинского центра в Амстердаме Ханно Тан. По его словам, эти результаты подтверждены и другими исследованиями. «Возможно, их придется принимать во внимание при рассмотрении вопроса о применении того или иного препарата», — отметил Тан. Ранее препараты считались безопасными.

При анализе использовались данные из нидерландского реестра реанимационных исследований и датского реестра регистрации случаев остановки сердца.