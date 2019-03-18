Общество , 08:15
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В Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала о неисправности
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», который должен был следовать по маршруту Новосибирск – Москва, прервал взлет из-за сработавшего датчика неисправности двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
На борту были 157 пассажиров и членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
В декабре прошлого года самолет, вылетавший в Красноярск из Нерюнгри, прервал взлет из-за того, что задел хвостом взлетно-посадочную полосу. На борту лайнера были 103 пассажира, никто не пострадал.
В ноябре в московском аэропорту Шереметьево из-за рабочего на взлетно-посадочной полосе влет пришлось прервать пассажирскому Boeing, следовавшему в Сочи.