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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала о неисправности

Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», который должен был следовать по маршруту Новосибирск – Москва, прервал взлет из-за сработавшего датчика неисправности двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

На борту были 157 пассажиров и членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

В декабре прошлого года самолет, вылетавший в Красноярск из Нерюнгри, прервал взлет из-за того, что задел хвостом взлетно-посадочную полосу. На борту лайнера были 103 пассажира, никто не пострадал.

В ноябре в московском аэропорту Шереметьево из-за рабочего на взлетно-посадочной полосе влет пришлось прервать пассажирскому Boeing, следовавшему в Сочи.

Теги: Новосибирск, Самолет, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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