В Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала о неисправности

В Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала о неисправности

Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», который должен был следовать по маршруту Новосибирск – Москва, прервал взлет из-за сработавшего датчика неисправности двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

На борту были 157 пассажиров и членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

В декабре прошлого года самолет, вылетавший в Красноярск из Нерюнгри, прервал взлет из-за того, что задел хвостом взлетно-посадочную полосу. На борту лайнера были 103 пассажира, никто не пострадал.

В ноябре в московском аэропорту Шереметьево из-за рабочего на взлетно-посадочной полосе влет пришлось прервать пассажирскому Boeing, следовавшему в Сочи.