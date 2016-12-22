Самолет прервал взлет в Шереметьево из-за рабочего на ВПП

Пассажирскому Boeing, следовавшему из Москвы в Сочи, пришлось экстренно прервать взлет из-за мужчины на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта. Инцидент произошел вечером 29 ноября.

«Экипажу была дана команда прервать взлет и вернуться на стоянку», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, мужчина — рабочий дорожно-строительной компании, он не пострадал. «В нарушение всех норм и требований безопасности он оказался на полосе перед взлетающим лайнером без спецодежды», — сообщили агентству в аэропорту.

Позднее РБК в пресс-службе Шереметьево сообщили, что «непосредственно на взлетно-посадочной полосе посторонних лиц и несанкционированных передвижений не было». «В 16:00 мск работник строительно-подрядной организации в форменной одежде, в светоотражающем жилете, имеющий пропуск в зону режимных ограничений, осуществил передвижение бегом в зоне производства строительных работ, в границах которой не осуществляется руление воздушных судов», — заявили там.

В пресс-службе аэропорта также добавили, что самолет, несмотря на остановку, вылетел по расписанию. Строительной компании было вынесено предупреждение.

Мужчину задержали и передали в транспортную полицию, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах аэропорта.

По факту появившейся в СМИ информации об инциденте начата проверка, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В Шереметьево 20 ноября пассажирский Boeing при взлете нанес смертельные травмы 25-летнему гражданину Армении, который вышел на взлетно-посадочную полосу после регистрации на свой рейс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности).