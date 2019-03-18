СМИ сообщили о нападении в Киеве на наблюдателя ОБСЕ из Франции

СМИ сообщили о нападении в Киеве на наблюдателя ОБСЕ из Франции

Наблюдатель ОБСЕ за президентскими выборами, приехавшая на Украину из Франции, подверглась нападению в центре Киева. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в МВД.

По данным издания, инцидент произошел на улице Дарвина в тот момент, когда французская возвращалась в гостиницу. Неизвестный мужчина стал преследовать женщину и выпрашивать у нее деньги. Наблюдатель попыталась отделаться от навязчивого мужчины, однако он несколько раз ударил ее. Француженка начала громко звать на помощь, после чего неизвестный испугался и сбежал с места нападения.

По данным издания, инцидент произошел в феврале текущего года во время визита официального лица в украинскую столицу, где в вечернее время правопорядок обеспечивают полицейские.

По факту причинения телесных повреждений полиция начала Киева проводит расследование, при этом нападавшего пока задержать не удалось.