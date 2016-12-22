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Радикалы на акции в Киеве напали на канадского журналиста
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Радикалы на акции в Киеве напали на канадского журналиста
Общество, 19:08
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Радикалы на акции в Киеве напали на канадского журналиста

Радикалы в Киеве напали на журналиста Майкла Колборна из Канады, приехавшего освещать марш в поддержку трансгендеров. Об этом он написал в Twitter.

«За то время, пока я загружал свои твиты, я сам дважды подвергся нападению. Отличная работа, Киев», — написал он. Другой журналист, Кристофер Миллер, опубликовал фото Колборна, указав, что ему также разбили очки. Посол Канады на Украине Роман Ващук написал в Twitter, что «криминальные и ненавистные действия» радикалов заслуживают эффективного ответа полиции.

На сайте полиции Киева сообщается, что по факту нападения на иностранного фотографа возбуждено дело по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). По данным полиции, инцидент произошел возле Владимирского собора. У иностранца возник словесный конфликт с двумя мужчинами, в результате которого один из них ударил потерпевшего в лицо, а второй применил к нему газовый баллончик.

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Телеканал NewsOne передает, что в Киеве также напали на его корреспондента Богдана Аминова. Уточняется, что один из активистов плюнул журналисту в лицо. Аминов подал в полицию заявление о воспрепятствовании журналистской деятельности.

На сайте полиции Киева указывается, что еще два человека пострадали в результате распыления газового баллончика. УНН уточняет, что марш в поддержку трансгендеров был сорван. Отмечается, что акция должна была начаться в парке Шевченко, однако ее пришлось перенести, так как в этом месте собрались противники проведения акции.

Теги: протест , Украина , радикалы
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