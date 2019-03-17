В городе Черногорск в Хакасии потушили пожар на территории завода «Искож». Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Пожар ликвидировали в 21:33 по местному времени (17:33 мск). В его тушении приняли участие 66 спасателей и 18 единиц спецтехники. Пожарные прибыли из Черногорска, Абакана и Усть-Абакана. В работе также участвовали специалисты военизированной горно-спасательной части. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

В МЧС России ТАСС рассказали, что из-за высокой температуры горения резины обрушились кровля и перекрытия. На месте также работают специалисты Роспотребнадзора, которые оценивают степень загрязнения воздуха.

Ранее сообщалось, что в неэксплуатируемом цеху завода «Искож» в Черногорске загорелись кровля и покрышки на территории в 1,5 кв. м. Пожару присвоили повышенный, третий ранг сложности.