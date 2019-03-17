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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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В Нью-Джерси задержали подозреваемого в убийстве босса клана Гамбино

В Нью-Джерси полиция задержала 24-летнего Энтони Комелло по подозрению в убийстве предполагаемого лидера одного из крупнейших мафиозных кланов города — ​семьи Гамбино. Об этом сообщает Associated Press.

Главой детективного отдела Дермот Ши подчеркнул, что дело находится на ранней стадии. В скором времени Комелло будет доставлен в Нью-Йорк для предъявления обвинений.

Глава детективного отдела отметил, что сейчас полиция устанавливает, получил ли убийца денежное вознаграждение, были ли у него сообщники и другие детали дела.

О том, что предполагаемого главу клана Гамбино Франческо Кали застрелили в Нью-Йорке, стало известно 14 марта. Его убили вечером 13 марта перед его домом в районе Стейтен-Айленд. Сообщалось, что в Кали выстрелили по меньшей мере шесть или семь раз, а после его тело переехал синий пикап, которым управлял стрелок. Кали был госпитализирован, однако в больнице врачи констатировали его смерть.

 

Теги: Нью-Йорк, задержание, подозреваемый, Убийство, босс, кланы
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