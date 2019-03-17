Глава сербской телерадиокомпании обвинил протестующих в давлении

Генеральный директор телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (РТС) Драган Буйошевич заявил, что в результате насильного вторжения демонстрантов в здание гостелевидения в Белграде протесты оппозиции «потеряли легитимность». Обращение Буйошевича опубликовано на сайте РТС.

Буйошевич подчеркнул, что, согласно закону о СМИ, «РТС независим в определении редакционной политики», однако протестующие, несмотря на это, «хотели определять тематику и повестку» телеканала.

Глава РТС извинился перед зрителями из-за задержки выпуска новостей, поскольку все журналисты телеканала оказались заблокированы в здании. Также он принес извинения сотрудникам РТС за то, что ни он, ни государство «не обеспечили им выполнение своей работы, как они этого заслуживают».

Группа демонстрантов во главе с оппозиционером Бошко Обрадовичем потребовала от сотрудников РТС возможности выйти в эфир, назвав это основным условием для того, чтобы протестующие покинули помещение, писало ранее издание Kurir. Чтобы попасть в здание, они закидали камнями сотрудников полиции, вытолкнули охрану и сломали дверь. Позднее протестующих вывели из здания «мирным путем».