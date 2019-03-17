Рогозин назвал срок начала испытания модуля «Наука» для МКС

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который планируют запустить на Международную космическую станцию (МКС), в августе перевезут в РКК «Энергия» из цеха Центра Хруничева для предполетных испытаний. Об этом в своем Twitter написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, соответствующее решение было принято на совещании с участием генконструкторов, которое прошло 16 марта в Королеве.

Создание модуля началось в 1995 году в качестве дублера модуля «Заря». Сроки его запуска при помощи ракеты-носителя «Протон» несколько раз сдвигались. В 2013 году модуль был подготовлен к запуску, однако при испытаниях в РКК «Энергия» инженеры обнаружили в двигательной системе засор, из-за чего модуль отправили на доработку в Центр Хруничева.