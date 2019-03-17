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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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СМИ узнали о госпитализации дочери Майкла Джексона

Дочь Майкла Джексона — 20-летнюю Пэрис — госпитализировали в США после попытки самоубийства. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают таблоиды TMZ и The Blast.

По их данным, это произошло утром в субботу, 16 марта. Девушку в ее доме в Лос-Анджелесе, скорее всего, обнаружил ее молодой человек Габриэль Гленн. Именно он, как предполагают собеседники The Blast, вызвал врачей. Пэрис доставили в ближайшую больницу, там ее состояние «стабилизировали», указали источники.

Собеседники TMZ при этом утверждают, что Пэрис Джексон уже выписали из больницы, и она находится под пристальным наблюдением команды врачей.​ По информации медиков, она «потеряла много крови», но благодаря их быстрой реакции была спасена, отмечают источники.

​TMZ попытку самоубийства девушки связывает с реакцией общества на фильм «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин обвинили Майкла Джексона в сексуальном насилии. Пэрис в этом конфликте поддержала отца. Собеседники The Blast отмечают, что выход фильма в январе и последующая за этим реакция общественности оказались тяжелыми для всех детей Джексона, однако было ли это основной причиной инцидента с Пэрин, неясно.​

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Тем не менее, спустя несколько минут после появления сообщений о госпитализации девушки на ее официальной странице в Twitter появилось сообщение, в котором журналистов TMZ Пэрис называет лжецами. Ее пост опубликован в ответ на статью таблоида о госпитализации.​ Что именно опровергает Пэрис, не уточняется. Каких-либо других комментариев по этой теме, она не предоставила.

Премьера документального фильма о Майкле Джексоне, о котором идет речь, состоялась на фестивале независимого кино Sundance в январе, в марте его показал телеканал HBO, в том же месяце картина появилась на российском «Первом канале».

Теги: Майкл Джексон
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