СМИ узнали о госпитализации дочери Майкла Джексона

Дочь Майкла Джексона — 20-летнюю Пэрис — госпитализировали в США после попытки самоубийства. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают таблоиды TMZ и The Blast.

По их данным, это произошло утром в субботу, 16 марта. Девушку в ее доме в Лос-Анджелесе, скорее всего, обнаружил ее молодой человек Габриэль Гленн. Именно он, как предполагают собеседники The Blast, вызвал врачей. Пэрис доставили в ближайшую больницу, там ее состояние «стабилизировали», указали источники.

Собеседники TMZ при этом утверждают, что Пэрис Джексон уже выписали из больницы, и она находится под пристальным наблюдением команды врачей.​ По информации медиков, она «потеряла много крови», но благодаря их быстрой реакции была спасена, отмечают источники.

​TMZ попытку самоубийства девушки связывает с реакцией общества на фильм «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин обвинили Майкла Джексона в сексуальном насилии. Пэрис в этом конфликте поддержала отца. Собеседники The Blast отмечают, что выход фильма в январе и последующая за этим реакция общественности оказались тяжелыми для всех детей Джексона, однако было ли это основной причиной инцидента с Пэрин, неясно.​