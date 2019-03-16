Собчак рассказала о причинах расставания с Виторганом

Телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала о причинах расставания со своим супругом — актером Максимом Виторганом.

По ее словам, брак между супругами заканчивается не сразу. Со временем накапливаются взаимные претензии и обиды, и в один день принимается решение о разводе.

«В какой-то момент что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так: в бигуди пришла или огрызнулась. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное», — рассказала она в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Телеведущая назвала себя очень верным человеком, однако ей «сложно влюбиться и встретить человека». Она также отметила, что в расставании виноваты оба супруга, так как они смогли приложить усилий для сохранения отношений.

При этом, Собчак заявила, что по-прежнему хорошо относится к бывшему мужу, который намерен общаться с их общим сыном Платоном. Бывшие супруги решили оставить ему двойную фамилию: Виторган-Собчак.

Собчак и Виторган оформили отношения в 2013 году. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.​