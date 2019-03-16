Синоптики пообещали в Москве бурное таяние снега 17 марта

Резкое увеличение температуры воздуха в Москве станет причиной бурного таяния снега в воскресенье, 17 марта. По данным синоптиков, существенное повышение температуры поднимет ее до отметки, характерной для начала апреля, сообщается на сайте «Метеоновости».

В воскресенье атлантический циклон принесет в столичный регион новую порцию теплого воздуха, что приведет к повышению температуры. Ночью она ожидается близкой к нулю, а днем повысится до плюс 3–5 градусов.

Ожидается, что температура в столице превысит средние показатели почти на 4 градуса и будет соответствовать первой декаде апреля.

«По климату это время бурного таяния снега», — подчеркивают синоптики.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РБК, что температура в столице в начале следующей недели будет доходить до плюс 8 градусов.

