В работе столичных радиостанций произошли перебои из-за обрыва кабеля

Строители оборвали кабель в районе Останкино, в связи с чем ненадолго прерывалось вещание столичных радиостанций. При этом провайдер нашел обходной путь и восстановил работу сети, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу группы компаний МТТ, владеющей оператором «Синтерра Медиа».

«Подтверждаем, что строители оборвали кабель в районе Останкино. «Синтерра Медиа» подняла обходные маршруты и восстановила доставку», — сообщила представитель компании.

По ее словам, компания нашла обходы, однако​ кабель остается оборванным.

В субботу из-за повреждения кабеля проблемы с вещанием в FM-диапазоне испытали радиостанции «Говорит Москва» и «Эхо Москвы». В связи с этим сигнал не поступал на передатчик в технический центр «Останкино».