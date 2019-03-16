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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Супруга Кокшенова ответила на сообщения о сердечном приступе у актера

Супруга актера театра и кино, народного артиста России Михаила Кокшенова Наталья Лепехина прокомментировала информацию о том, что у него случился сердечный приступ.

«У нас все хорошо. Никакого приступа не было. Все идет, как и должно идти», — заявила РБК Наталья Лепехина.

Ранее о сердечном приступе у 83-летнего актера сообщали телеграм-канал Mash и телеканал РЕН ТВ.

В октябре 2017 года Михаил Кокшенов перенес инсульт. Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь, актер был госпитализирован. Он был частично парализован, однако спустя несколько месяцев ему удалось восстановиться.

Михаил Кокшенов снимался в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Не может быть!», «Спортлото-82», сериалах «Воронины» и «Папины дочки». Кокшенов также выступал режиссером фильмов «Русский бизнес», «Секрет фараона» и «Феномен».

Теги: актер, Михаил Кокшенов
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