Перенесшего инсульт Кокшенова выписали из больницы

Около двух недель назад, до Нового года, перенесшего инсульт актера Михаила Кокшенова выписали из больницы. Об этом РБК сообщила его жена Наталья Лепехина. «Жив-здоров. Вернулся домой. Все хорошо, нормально [себя чувствует]», — рассказала она.

81-летнего Кокшенова госпитализировали 17 октября в Первую градскую больницу имени Н.И. Пирогова с подозрением на инсульт, после того как актеру стало плохо на улице. Позднее медики подтвердили диагноз. Наталья Лепехина также сообщала РБК о частичной парализации Кокшенова.

Михаил Кокшенов снимался в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Не может быть!», «Спортлото-82», сериалах «Воронины» и «Папины дочки». Кокшенов также выступал режиссером фильмов «Русский бизнес», «Секрет фараона» и «Феномен».