Разработчик новых модулей для МКС перешел из РКК «Энергия» в «Главкосмос»

Разработчик новых модулей для МКС перешел из РКК «Энергия» в «Главкосмос»

Руководитель проектного офиса по разработке новых модулей МКС в РКК «Энергия» Сергей Савельев уволился и перешел на работу в «Главкосмос» («дочка» «Роскосмоса»). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Савельев перешел работать в «Главкосмос». Заявление на увольнение подал еще в начале марта», — сказали в пресс-службе. Там также уточнили, в «Главкосмосе» Савельев будет советником первого заместителя гендиректора. Он будет курировать взаимодействие с РКК «Энергия» и «пилотируемую тематику».

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что Савельев уволился незадолго до обсуждения судьбы многофункционального лабораторного модуля, который создается для российского сегмента МКС в течение 15 лет.

Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что решение по подготовке к отправке многофункционального лабораторного модуля «Наука» примут 16 марта. «Мы в субботу в «Энергии» планируем принять решение, на какой производственной площадке МЛМ будет доводиться до ума», — сказал он. По словам Рогозина, это будет Центр имени Хруничева, РКК «Энергия» или Байконур.