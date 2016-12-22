МЧС рассказало о жалобах от жителей Югры на неизвестный объект в небе

Жители Ханты-Мансийского автономного округа сообщили о том, что «что-то летело по небу», но они не знают, что это было. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС, комментируя информацию портала Ura.ru о метеорите в небе над Сургутом и Нефтеюганском, передает «РИА Новости».

В пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили РБК, что информации о метеорите не поступало. « У нас нет официальной информации о метеорите. Никто к нам не обращался», — сообщили в пресс-службе.



Как сообщал портал в субботу, 4 августа, пользователи в социальных сетях опубликовали видео, на котором видно, как по ночному небу пролетают святящиеся шары, которые светятся зеленоватым светом.

Видео: Антон Караев / VK

В Единой дежурно-диспетчерской службе Нефтеюганска отметили, что местные жители также не обращались с жалобами на летающие объекты. В Сургуте представители местных властей отказались комментировать информацию о возможном падении метеорита.

В сентябре 2017 года над Санкт-Петербургом и другими города России пролетел болид. В пресс-службе Уральского федерально университета сообщили, что он мог упасть в районе озера Селигер в Тверской области. По словам представители университета, диаметр болида составлял около метра, и он весил около 1 т, но развалился в небе, поэ​тому до Земли долетели только некоторые фрагменты.

В 2013 году над Челябинском пролетел крупный болид и взорвался в небе. По словам ученых, он весил 10 тыс. т, и в результате взрыва пострадали более 1,5 тыс. человек, а несколько десятков были госпитализированы. Обломки метеорита упали в озеро Чебаркуль.