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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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В многоквартирном доме в Омске произошел хлопок газа

В одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Омске произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В результате хлопка повреждено остекление окна кухни», — сказали в ведомстве. По данным МЧС, конструкции здания повреждены не были, никто не пострадал. Причины случившегося выясняются.

По данным агентства «Омскрегион», ЧП произошло в трехкомнатной квартире на втором этаже.

14 февраля в многоквартирном доме в Красноярске произошел хлопок газа. В результате были разрушены шесть квартир, десять частично повреждены. Погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). СК также установил, что дом был самостроем. Одного из собственников дома задержали по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Теги: Омск, ЧП, хлопок газа
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