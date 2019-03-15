«Ростех» опроверг отмену авиасалона МАКС-2019

Авиасалон МАКС-2019 не будет отменен в этом году, сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха». Ранее агентства сообщили, что в этом году авиасалон проводиться не будет.

«Подготовка идет полным ходом. Отказ от проведения авиасалона в этом году не обсуждался», — отметили в пресс-службе госкорпорации.

Представитель Минпромторга сказал «РИА Новости», что МАКС состоится в запланированные сроки — в августе. Он пройдет в подмосковном Жуковском.

Ранее «РИА новости» и ТАСС со ссылкой на подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжение сообщили, что авиасалон в этом году не будет проводиться. Позднее агентства аннулировали данное сообщение.