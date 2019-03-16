США и Британия заявили о необходимости расследовать смерть грузина

Исполняющий обязанности посла США в Грузии Росс Уилсон призвал расследовать смерть гражданина Грузии, чье тело нашли в погрануправлении ФСБ России в Абхазии. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

«Мы хотим увидеть надлежащее расследование», — сказал он.

Уилсон заявил, что грузина, по всей видимости, похитили. Дипломат отметил, что тот умер при «подозрительных обстоятельствах».

Посольство Великобритании в Тбилиси также призвало Россию дать разъяснения по поводу смерти гражданина Грузии. В аккаунте в Twitter посольство также добавило, что он удерживался «на российском объекте».

Ранее в марте в служебном помещении погрануправления ФСБ России нашли мертвым гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия. Его задержали в Абхазии за незаконное пересечение абхазо-грузинской границы и доставили 10 марта в погрануправление для составления документов. По данным Службы госбезопасности Абхазии и ФСБ России, он совершил самоубийство. Российские правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.