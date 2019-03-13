Задержанного за нарушение границы нашли мертвым в здании ФСБ в Абхазии

Задержанного за нарушение границы нашли мертвым в здании ФСБ в Абхазии

Гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия, который был задержан в Абхазии за незаконное пересечение абхазо-грузинской границы, найден мертвым в служебном помещении погрануправления ФСБ России в Абхазии. Об этом сообщается в среду на сайте Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии.

Отмечается, что задержанный был доставлен 10 марта в пограничное отделение ФСБ РФ для составления процессуальных документов после незаконного пересечения государственной границы

«Находясь один в служебном помещении, Ираклий Кварацхелия совершил суицид. Принятыми мерами с привлечением медицинского персонала спасти Кварацхелия не удалось», — говорится в сообщении. После проведения судебной медицинской экспертизы министерства здравоохранения Абхазии после проведения специалисты подтвердили, что смерть погибшего носит ненасильственный характер.

По факту случившегося правоохранительные органы России проводят расследование. В настоящее время решается вопрос о передаче тела погибшего грузинской стороне.

В ФСБ России подтвердили информацию о суициде грузина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заместитель госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Руслан Абашидзе подтвердил факт гибели Ираклия Кварацхелия. По его словам, на военной базе в Набакеви была проведена первичная экспертиза тела 28-летнего гражданина Грузии. В настоящее время тело погибшего доставлено в бюро экспертизы.

«На данном этапе я не могу говорить о деталях, исходя из того, что ведется проверка фактов. В связи с этим тяжелым фактом возбуждено уголовное дело, все факты установят экспертиза и следствие. Мы не можем говорить о версиях, это установят экспертиза и следствие», — приводит слова Абашидзе издание Грузия Online.

Россия подписала двустороннее соглашение с Абхазией о совместных усилиях в охране государственной границы 30 апреля 2009 года. 5 апреля 2010 года занимавший пост президента Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации этого соглашения.