В Хабаровском крае мальчик выжил после падения с девятого этажа
Общество, 11:37
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В Хабаровском крае мальчик выжил после падения с девятого этажа
В Комсомольске-на-Амуре двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, и остался жив. Об этом сообщает следственное управление СК по Хабаровскому краю.
Отмечается, что при падении мальчик получил травмы, он доставлен в больницу. По данным СК, в момент происшествия его отец с другим ребенком был в соседней комнате. Следователи начали проверку по факту инцидента.
В июне годовалая девочка пострадала после падения с 13-го этажа в Зеленограде. Вертолет эвакуировал ее в больницу в Москве. 25 мая сообщалось, что в подмосковном Раменском из окна 14-го этажа выпала трехлетняя девочка. Она скончалась на месте от полученных травм.