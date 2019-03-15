МИД Украины направил России ноту в связи с визитом депутатов Думы в Крым

МИД Украины направил России ноту в связи с визитом депутатов Думы в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в МИД России в связи с визитом депутатов Госдумы и членов российского правительства в Крым. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины также выразил «решительный протест» из-за «несогласованного» с Киевом визита.

«Украина рассматривает этот и другие подобные «визиты» руководства России как дальнейшие шаги по легитимизации попытки незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, а сделанные российскими чиновниками заявления — циничными и откровенно провокационными», — говорится в заявлении министерства.

По мнению украинского МИДа, «разрушительная и безответственная» политика России на полуострове привела к экономическим, социальным, гуманитарным и экологическим проблемам.