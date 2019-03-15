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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Политика ,  
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МИД Украины направил России ноту в связи с визитом депутатов Думы в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в МИД России в связи с визитом депутатов Госдумы и членов российского правительства в Крым. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины также выразил «решительный протест» из-за «несогласованного» с Киевом визита.

«Украина рассматривает этот и другие подобные «визиты» руководства России как дальнейшие шаги по легитимизации попытки незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, а сделанные российскими чиновниками заявления — циничными и откровенно провокационными», — говорится в заявлении министерства.

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Путин запланировал поездку в Крым на пятилетие присоединения

По мнению украинского МИДа, «разрушительная и безответственная» политика России на полуострове привела к экономическим, социальным, гуманитарным и экологическим проблемам.

15 марта в Симферополе состоялось заседание Совета Думы и Государственного совета Крыма. Во время выступления спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию за период, когда Крым находился в ее составе. По его мнению, Киев обошелся с полуостровом «очень и очень непорядочно», так как нарушались права граждан на язык и образование на родном языке, а также была разрушена экономика республики.

Теги: МИД Украины, Вячеслав Володин, Крым
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