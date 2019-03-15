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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Гройсман исключил премии «Нафтогазу» без получения выплат от России

Деньги от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже по иску к «Газпрому» пока не поступали на счета государственного казначейства Украины, поэтому «предмета премии для сотрудников нет». Об этом заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает телеканал «112 Украина».

«Если речь идет о том, чтобы премия была выплачена дополнительно за Стокгольм, то я хочу посмотреть на средства по Стокгольму на счетах государственного казначейства, — заявил Гройсман. — Таких денег пока не поступало».

Как позже сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, компания в 2018 году уплатила в госбюджет 136,5 млрд грн ​ (более $5 млрд) налогов и дивидендов. Из них 56 млрд грн поступило на счета казначейства как результат победы компании в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, отметил он. По словам Витренко, если бы победа не была получена, «Нафтогаз» должен был бы заплатить эту сумму «не в госказначейство, а «Газпрому» — за отобраный у него газ».

Бизнес
На Украине завели дело о премиях в «Нафтогазе» за победу над «Газпромом»

После победы в арбитраже правление «Нафтогаза» Украины распорядилось выплатить руководству компании премию в размере $45,6 млн — 1% от выигрыша в споре с «Газпромом» в Стокгольмском суде. Выплаты получили более 40 человек, которые работали по данному делу. В июне 2018 года решение о вознаграждении сотрудников «Нафтогаза» раскритиковал Гройсман, назвав его сумму излишней. В июле по данному фату начали уголовное дело.

Спор между двумя компаниями по контрактам на транзит и поставки газа на Украину начался в феврале 2014 года. В прошлом феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Киеву $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках договора. Российская компания осталась должна $2,56 млрд с учетом долга Украины в сумме около $2,1 млрд. Позже «Газпром» добился приостановки решения арбитража по спору с «Нафтогазом». Украинская компания оспорила это решение.

Теги: «Нафтогаз», Владимир Гройсман, премии
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