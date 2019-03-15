Курс доллара опустился ниже 65 руб. впервые с октября 2018 года

Курс доллара опустился ниже 65 руб. впервые с октября 2018 года

Курс доллара на торгах 15 марта опустился до отметки 64,96 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. В последний раз курс американской валюты был ниже этой отметки 25 октября прошлого года.

Курс евро снижался до 73,58 руб. — это минимум с августа 2018 года.

Официальный курс евро на 16–18 марта составит 74,06 руб., а доллара — 65,42 руб., сообщил Банк России.

По данным Интерконтинентальной биржи, стоимость нефти марки Brent составила $66,79 за баррель, WTI — $58,36.

