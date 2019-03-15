Порошенко оговорился и поблагодарил украинцев за защиту врага

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Закарпатье в мемориальном парке «Красное поле», сделал оговорку и поблагодарил украинцев за «защиту врага». Об этом сообщает «Страна.ua».

«И я благодарю Закарпатье за такую мощную поддержку украинской армии, — сказал Порошенко. — Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных — всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину».

Украинский президент также добавил, что еще один враг страны «после агрессии России» — это бедность.

24 февраля, выступая в городе Жолква, украинский лидер оговорился и назвал свою страну «агрессором». В начале прошлого года он случайно заявил, что территории Крыма и Донбасса топчет «сапог украинского оккупанта».

