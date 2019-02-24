Порошенко случайно назвал Украину «агрессором»

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в городе Жолква по ошибке назвал свою страну «агрессором». Видеозапись с митинга была опубликована в YouTube.

«Я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору», — сказал он, после чего поправился — «российскому агрессору».

В начале 2018 года в День народной соборности президент Украины оговорился, заявив, что территории Крыма и Донбасса топчет «сапог украинского оккупанта».

Зимой 2017 года, Порошенко во время выступления по случаю Дня дипломатической службы случайно сказал о подлости украинского режима. Он отметил, по по его мнению, никто «не знает подлость украинского режима лучше, чем украинцы». При этом, он не стал себя поправлять, также не наблюдалось особой реакции из зала.