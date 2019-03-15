Пользователи обнаружили в WhatsApp новую функцию

Сервис WhatsApp тестирует механизм для проверки подлинности фотографий. Об этом сообщил блок WABetaInfo, рассказывающий об обновлениях мессенджера.

Автор блога рассказал, что в бета-версии 2.19.73 для Android пользователи обнаружили функцию «поиск по изображению», которая дает возможность загрузить снимок в Google и проверить, есть ли похожие или полностью совпадающие фотографии. Это нужно, чтоб проверить, есть ли у исходной фотографии признаки ретуши.

В блоге отмечается, что WhatsApp не анонсировал появление этой функции и для всех пользователей мессенджера она пока недоступна. Автор WABetaInfo также указывает: неизвестно, планирует ли WhatsApp давать всем пользователям доступ к ней.

Ранее стало известно, что сервис также планирует ввести функцию для ограничения добавления пользователей в групповые чаты, что должно помочь в борьбе со спамом. Пока эта функция также недоступна для обычных пользователей, но есть в тестовых версиях приложения.​