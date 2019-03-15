Елизавета II выразила соболезнования Новой Зеландии после теракта

Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования Новой Зеландии в связи с событиями в городе Крайстчерче.

«Я глубоко опечалена ужасающими событиями в Крайстчерче сегодня. Мы с принцем Филиппом выражаем соболезнования родным и близким погибших», — говорится в послании королевы.

Ранее 15 марта несколько людей вошли в мечети сразу после службы, заблокировали входные двери и открыли огонь по прихожанам. В одной из мечетей в момент происшествия находились около 300 человек. По данным местных СМИ, один из стрелков транслировал происходящее на видео в соцсетях. Мужчина, предположительно австралиец, заранее написал многостраничный манифест, в котором объяснил свои намерения неприязнью к иммигрантам.