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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Адвокат сообщил о просьбе СК арестовать депутата Госдумы Белоусова

Следователь попросил арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова в рамках дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича о взяточничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката парламентария Игоря Трунова.

«Он приехал в Екатеринбург, чтобы согласовать возможность поездки в Беларусь в составе делегации Госдумы, но следователь сразу обратился в суд с ходатайством о его аресте», — рассказал защитник. По словам Трунова, в настоящее время ходатайство о его аресте рассматривает Ленинский суд Екатеринбурга.

Политика
Прокуратура попросила Думу лишить неприкосновенности депутата Белоусова

В июне 2018 года Генпрокуратура внесла в Госдуму представление о снятии неприкосновенности с Белоусова. Издание Ura.ru писало, что силовики готовят материалы о привлечении депутата к ответственности по делу о взятке Юревичу, который был его бизнес-партнером по компании «Макфа».

В декабре Госдума лишила неприкосновенности Белоусова. В тексте постановления говорилось, что в отношении Белоусова хотят возбудить уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Теги: Депутаты, взятка, Следствие
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