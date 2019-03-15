Адвокат сообщил о просьбе СК арестовать депутата Госдумы Белоусова

Следователь попросил арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова в рамках дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича о взяточничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката парламентария Игоря Трунова.

«Он приехал в Екатеринбург, чтобы согласовать возможность поездки в Беларусь в составе делегации Госдумы, но следователь сразу обратился в суд с ходатайством о его аресте», — рассказал защитник. По словам Трунова, в настоящее время ходатайство о его аресте рассматривает Ленинский суд Екатеринбурга.

В июне 2018 года Генпрокуратура внесла в Госдуму представление о снятии неприкосновенности с Белоусова. Издание Ura.ru писало, что силовики готовят материалы о привлечении депутата к ответственности по делу о взятке Юревичу, который был его бизнес-партнером по компании «Макфа».

В декабре Госдума лишила неприкосновенности Белоусова. В тексте постановления говорилось, что в отношении Белоусова хотят возбудить уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).